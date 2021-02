Dopo circa due mesi Cetara non è più Covid free: un nuovo caso positivo. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, tramite un post pubblicato su Facebook che riportiamo di seguito:

Buongiorno, purtroppo dopo circa due mesi, da ieri a Cetara registriamo un nuovo caso di positività al Covid 19. Si tratta del nostro concittadino A.G. , che, per fortuna, è asintomatico ed è in isolamento presso la sua abitazione. Il rischio del contagio è ancora elevato , Vi rinnovo l’invito al più alto senso di responsabilità nell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza per garantire il massimo e reciproco rispetto tra tutti. Sarà mia cura fornire ogni utile aggiornamento sul caso.

Buona giornata.