Castellammare di Stabia ( Napoli). Dopo Angelo Iommella a Sorrento, muore Padre Angelo a Castellammare 70 vittime di Covid

arrivato in ospedale venerdì. Portato d’urgenza perché non riusciva a respirare. E’ morto oggi di Covid. La comunità ecclesiale piange la scomparsa di Padre Angelo, superiore dei Cappuccini della Madonna della Libera a Castellammare. Il frate aveva 70 anni ed è morto in isolamento in un letto del San Leonardo, dove era ricoverato a causa del Covid. Era arrivato a Castellammare da pochi mesi per dirigere i frati del santuario sulla collina stabiese. Risultato positivo, le sue condizioni sono peggiorate velocemente negli ultimi giorni. Intubato, non ha superato la crisi respiratoria. Il frate non ce l’ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere oggi. A Castellammare ufficialmente le vittime dell’epidemia sono sessanta, ma dall’ultimo aggiornamento i casi sono almeno una settantina. Tra loro anche Angelo Commella, di 55 anni, morto anche lui in ospedale a Sorrento solo sabato scorso