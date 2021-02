DON CARLO, LA NUOVA CREAZIONE DI GIUSEPPE VILLANI

Agerola ( Napoli ) A soli 24 anni, Giuseppe Villani riesce, come pochi, a trasportare il valore della tradizione campana nei suoi piatti, un legame indissolubile con i prodotti del suo territorio fa di questo giovane pizzaiolo un astro nascente della pizzeria mondiale.

Di origine napoletana (Agerola) ma trapiantato ad Iseo, grazie agli insegnamenti del padre Pietro (ristoratore di successo) e ai consigli della madre Teresa è diventato ben presto un punto di riferimento nel bresciano per gli amanti della pizza napoletana alla continua ricerca di genuinità e tradizione; infatti, nonostante la sua giovane età, Giuseppe Villani vanta già una serie considerevole di titoli, tra cui i più recenti:

• 1° classificato Campionato toscano, cat. Pizza Gourmet, Pistoia – 2020

• 1° classificato Campionato mondiale della Pizza, Parma – 2019

• 3° classificato Campionato europeo – Pizza senza frontiere, Londra – 2019

La sua nuova creazione, dedicata alla memoria di suo nonno paterno Carlo venuto a mancare da poco, è una pizza gourmet che vede l’utilizzo di ingredienti particolarmente cari a Giuseppe, legati alla sua infanzia, abilmente equilibrati, in un contrasto dolce-salato delicatamente bilanciato.

Per la realizzazione di questa tipologia di pizza è impiegato un impasto, 70% di idratazione, a lunga lievitazione, sapientemente lavorato in stesura per non far disperdere i gas generati dalla fermentazione al suo interno.

Il disco così ottenuto è prima fritto, in questo modo l’apporto di calore alla giusta temperatura genera una repentina espansione dei gas, le micro bolle generate dalla fermentazione rompono così le catene di glutine formando delle macro aree interne (alveoli), ultimata la cottura e asciugato dall’olio in eccesso, è condito e successivamente ripassato in forno.

Fior di latte di Agerola, senza dubbio il prodotto più conosciuto dei Monti Lattari, polpettine di salsiccia fresca, funghi porcini, pesto di basilico e una biodiversità campana unica nel suo genere come la marmellata di pera pennata, sono gli ingredienti principali che compongono questa pizza gourmet.

Al taglio si può subito notare la particolare alveolatura ottenuta, che conferisce a questa pizza croccantezza e fragranza esterna e allo stesso tempo una leggera e piacevole morbidezza interna.

Giuseppe Villani parteciperà ai prossimi Campionati mondiali della pizza, che salvo diverse disposizioni ministeriali legate al triste periodo pandemico che stiamo vivendo, si svolgeranno a Parma in aprile.

Ilaria Cani, foto di Mario Titone