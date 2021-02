DOMENICA LA CAMPANIA IN ARANCIONE LA PREOCCUPAZIONE DEL SINDACO AVV. MASSIMO COPPOLA

Il colore arancione significa ulteriori divieti e limitazioni al libertà degli spostamenti delle persone con riduzione di mobiità dei flussi tra i comuni. Introdurrà nuovamente la certificazione per motivare eventuali uscite di necessità per lavoro o salute e per urgenze impreviste. Venti minuti di relazione circa la situazione Covid. 132 positivi con trend in leggero ribasso. Accenno alle varianti ma il contagio nella nostra zona ancora è pericoloso. A Sorrento i contagi esistono e sono stabili 18 in meno rispetto a verifiche precedenti. Oltre 2700 tamponi molecolari fatti sul territorio. La comunità deve resistere a una seconda e probabile terza ondata con varianti e mutazioni del virus rilevate tempestivamente ed isolate dalla’università Federico II . Ringraziamo veramente i ricercatori per il lavoro che svolgono per il bene di tutta la comunità. 530 positivi e 385 guariti. Lo screening si è fermato per scelta e abbiamo dato spazio all’organizzazione delle vaccinazioni con il coordinamento a cura del dr. Antonio Coppola ASL di competenza.Il personale scolastico di tutta la penisola verrà sottoposto alla vaccinazione presso il complesso della Vittorio Veneto con il prodotto della società Astrazeneca per coloro che hanno compiuto 55 anni. Tutto organizzto per un vaccinazione di almeno 20 persone all’ora dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Eventule estensione per le persone oltre i 55 anni ci adegueremo secondo le disposizioni della regione e secondo quanto stabilito dalle linee guida sanitarie dagli organi preposti all’emergenza Covid. E secondo disposizioni dell’agenzia italiana del farmaco. Vaccinzioni over 80 stanno rallentando per quanto rigurda la somministrazione del farmaco a domicilio. Stiamo sollecitando l’asl per la copertura del servizio. A Villa Fondi sarà organizzato il centro di coordinamento per le vaccinazioni sul territorio per la nostra comunità.

Nella giunta prese importanti decisioni su altri problemi e temi che riguardano i cittadini.

Emergenza sociale e psicologica e per questo motivo al fine del recupero e benessere psicologico è stata istituito una task-force per affrontare tali problemi.

Un numero di riferimento per iscriversi a questa iniziativa e indicare tutti i dati anagrafici con mail e numero telefonico . Un servizio di sostegno a chi ha subito condizionamenti nel periodo Covid.

Noi della redazione in altro articolo abbiamo indicato le informazioni utili per il servizio psicologico.

Abbiamo deliberato di dare forza e utilizzare le aree verdi per zone dedicate all’attività fisica con un avviso per l’affidamento pubblico di un appalto avendo oggetto un circuito con macchine per l’attività fisica all’aperto e tali iniziative possono partecipare anche i diversamente abili. Con grande impegno abbiamo cominciato a ripulire le spiagge di Marina Grande e Marina Piccola e a Puolo dopo il maltempo.Predisposto un servizio di pulizie e controllo dei fondali con associazione sub di Torre del Greco. In giunta bbiamo deliberto iniziative rivolte al recupero della nostra attività primaria e turistica . Abbiamo annunciato gli stati generli del turismo. Esperti e politici del territorio a confronto con il vice di De Luca dr. Bonavitacola per affrontare e proporre soluzioni circa la crisi del settore turistico bloccato dal Covid-