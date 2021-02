Domani incontro tra i sindaci della costiera amalfitana e l’assessore Felice Casucci

Alle ore 11.30 di giovedì 18 febbraio, a Palazzo Mezzacapo di Maiori, l’Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania Felice Casucci sarà in costiera amalfitana per un incontro con i sindaci del territorio per un confronto che verterà in modo particolare sulle criticità legate al turismo in questo periodo di emergenza sanitaria. Saranno, inoltre, affrontate anche le problematiche della viabilità e del rischio idrogeologico.

Casucci torna in costiera a distanza di pochi giorni dalla sua vita a Positano, avvenuta lo scorso 11 febbraio, durante la quale incontrò il primo cittadino positanese ed i sindaci di Praiano e Furore.