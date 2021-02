Alla vigilia della trasferta a Ischia, la Folgore Massa è già in clima pre-partita: “Ci aspetta una battaglia! In condizioni meteo sicuramente non favorevoli domani faremo visita all’Ischia del grande ex Giuseppe Scialò. Sarà grande volley in una tana, quella dei gialloblu isolani, sempre difficile da espugnare. Attenzione si gioca alle 17”.