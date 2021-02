Domani 17 febbraio si parte da Piano di Sorrento con la vaccinazione anticovid in Penisola

Piano di Sorrento. “Finalmente domani 17 febbraio si parte da Piano di Sorrento con la Vaccinazione Anticovid 19 in Penisola Sorrentina”, a dichiararlo è il sindaco Vincenzo Iaccarino su Facebook. “Da domani saranno vaccinati i nostri concittadini ultraottantenni non deambulanti al proprio domicilio dallUnitaMobile dellAslNa3sud diretta dal dott. Antonio Coppola.

Per chi avesse richiesto la vaccinazione anticovid per ultraottantenni sulla piattaforma Sinfonia nei primi giorni e non hanno potuto indicare il campo non deambulante poiché non presente, dovrà richiedere la vaccinazione a domicilio inviando una email a hd_ecovid@soresa.it indicando il codice fiscale dell’anziano e specificando che non è deambulante.

Dalla prossima settimana inizierà a Villa Fondi la Campagna di Vaccinazione anti-Covid19 per tutta la Popolazione Ultraottantenne deambulante. Per il Personale Docente ed Ata delle Nostre Scuole sarà effettuata in loco dallUnita Mobile dell’AslNa3sud. Ricordiamo che si può richiedere la vaccinazione collegandosi al sito web https://adesionevaccinazioni.soresa.it/. Per i docenti ed il personale Ata già inserito dal proprio dirigente scolastico