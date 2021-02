Dolore per la scomparsa di Luca Buonocore a Tramonti, gli amici ancora in ospedale a Nocera

Luca Buonocore, è questo il nome del ragazzo di Tramonti tragicamente scomparso ieri sera, a causa di un incidente sull’autostrada A3

Le prime notizie frammentarie, poi la tragica certezza sulla morte di Luca Buonocore, 20enne di Tramonti scomparso ieri a causa di un incidente sulla Napoli-Salerno.

Viaggiava con altre persone su una Volkswagen Polo. Per cause ancora in via di accertamento, la vettura ha violentemente urtato il guardrail, finendo per ribaltarsi. In fase di sorpasso, dunque, il conducente avrebbe perso il controllo fino all’impatto fatale.

L’incidente è avvenuto sulla corsia sud, a poche centinaia di metri dalla galleria di contenimento costruita a meno di un chilometro dallo svincolo di Nocera.

L’immediato arrivo dei soccorsi non ha salvato la vita a Luca. Tra i suoi compagni di viaggio, un altro giovane è attualmente ricoverato in condizioni serie all’ospedale Umberto I. Gli altri due occupanti della vettura, pur ricoverati presso il nosocomio nocerino, non hanno riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. Ai caschi rossi il gravoso compito di estrarre dalle lamiere il corpo del 20enne dell’Agro.

Il cordoglio della sua società di calcio

Luca militava tra le fila dello Sport Club Tramonti, squadra di calcio che milita in Prima Categoria. La società, attraverso il profilo social, ha pubblicato un messaggio di cordoglio:

Questa mattina Tramonti si è svegliata più triste. Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e un ragazzo perbene di Tramonti, ma soprattutto un carissimo compagno di squadra che amava follemente il calcio. Luca Buonocore vive nei nostri cuori con indosso i colori gialloverdi. Lo Sport Club ’85 Tramonti si stringe al dolore dei suoi cari con un forte e caloroso abbraccio.