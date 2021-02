Dissesto idrogeologico in Costiera amalfitana, il 23 febbraio incontro a Tramonti, si aspetta ancora per la frana di Amalfi

Dissesto idromassaggio in Costiera amalfitana, il 23 febbraio incontro a Tramonti. La Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi, ancora monca del suo presidente eletto che era il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, cerca di trovare la quadra in un momento di difficoltà per il territorio , non solo per la Pandemia per il Coronavirus Covid – 19 , ma anche per il problema delle frane. Basta pensare che ad Amalfi è ancora tutto fermo, c’è l’inchiesta della Procura di Salerno in corso, e quindi non si capisce come mai il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca continua a fare annunci sui 90 giorni necessari per riaprire la strada. Si, d’accordo, ma da quando? Intanto il turismo , seppur di prossimità, che è fonte della nostra economia, comincia a muoversi, e ci si ritrova ancora isolati. Amalfi stessa è spezzata in due. I collegamenti verso Agerola, Positano e Sorrento sono interrotti e si può arrivare al centro del paese solo a piedi. Anche agli incontri con Casucci, assessore al turismo della Campania, si è messo sul tavolo il problema del rischio idrogeologico e della mobilità e viabilità, strettamente connesse con il turismo, ma anche con la sanità, per cui si chiede ancora che venga resa effettivo l’Ospedale di Castiglione di Ravello tuttora senza posti letto.