Diocesi Sulmona-Valva, preghiera di ringraziamento per il dono di Mons. Michele Fusco

La comunità della Diocesi di Sulmona-Valva, in occasione del terzo anniversario dell’inizio del ministero pastorale del Vescovo Mons. Michele Fusco, si ritroverà alle ore 17.00 con la Santa Messa, per essere uniti nella preghiera di ringraziamento e lode a Dio. La celebrazione religiosa sarà trasmessa in diretta Facebook e YouTube e sul canale 18 dell’emittente televisiva Onda TV.

La comunità di Positano si unisce agli auguri a Mons. Fusco, originario della città verticale.