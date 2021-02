Diletta Leotta e Can Yaman scelgono la Costa d’Amalfi per il loro primo San Valentino

Diletta Leotta e Can Yaman scelgono la Costiera amalfitana per festeggiare il loro primo San Valentino insieme. I due sarebbero stati in un noto locale di Maiori che avrebbe riservato esclusivamente alla coppia l’intera struttura.

Prima una foto postata da lui, poi una seconda scelta da lei, infine lo stesso fotogramma al mare al tramonto mentre si stanno per baciare pubblicato sulla pagina social di entrambi. Diletta Leotta e Can Yaman scelgono il giorno di San Valentino per gridare ai follower tutto il loro amore. La presentatrice sportiva e l’attore prediligono un grande classico per il giorno degli innamorati: l’uno davanti all’altra pronti a scambiarsi un bacio.

Il fine settimana d’amore della coppia comincia sabato sera quando Can Yaman nelle Stories pubblica un video in cui inquadra la televisione dove appare la Leotta inviata per la partita tra lo Spezia e il Milan. L’allusione è evidente, ma il giorno dopo è tutto più esplicito. Comincia Diletta Leotta, seguita a ruota da Can.

Un post d’amore con la coppia fotografata davanti al mare della Costiera amalfitana con lei che tiene il volto di lui e si guardano negli occhi sognanti pronti a baciarsi. Diletta nelle Stories pubblica un video del tramonto al mare romantico come non mai. Anche Yaman posta la stessa immagine accompagnata dalla didascalia di un cuoricino che vale più di mille parole. Per evitare l’ondata di emozioni da parte delle fan, l’attore turco disabilita io commenti social e lascia che sia la foto a parlare.

La coppia fa sul serio e dopo qualche indizio e qualche conferma ufficiale, pare sia pronta ad andare a vivere insieme per ovviare alla distanza che li separa. Lei vive a Milano, ma spesso è inviata per l’Italia per seguire le partite a bordo campo. Lui sarebbe disposto a trasferirsi nella città meneghina pur di starle accanto. I paparazzi non vedono l’ora che la convivenza abbia inizio!