Diletta Leotta dopo il San Valentino in Costa d’ Amalfi la proposta con l’aereo su Roma di Can Yaman, ma è un amore “montato”

Diletta Leotta dopo il San Valentino in Costa d' Amalfi la proposta con l'aereo su Roma di Can Yaman

Una suggestiva proposta di nozze di Can Yaman, una burla di qualche buontempone o una trovata di un fan dell’attore turco. Questo pomeriggio, 16 febbraio, non è passato inosservato sui cieli di Roma un sorprendente messaggio aereo: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo Can” con tanto di cuore. Un gesto che ha mandato in til i fan della star delle serie tv.

C’è chi ha elogiato l’artista per la proposta sui generis e chi manifestato subito perplessità. Da giorni girano rumors in libertà sulla coppia che, al momento, non ha né confermato né smentito.

Proposta di nozze per Diletta Leotta nei cieli di Roma, sorpresa Can Yaman o burla?

Anzi, il silenzio social – Diletta Leotta in genere è attivissima su Instagram – ha stuzzicato ulteriormente la curiosità dei follower. L’ultimo scatto pubblicato da entrambi è la foto di coppia che immortale Can Yaman e la conduttrice a Maiori nel giorno di San Valentino.

Immagine che è sta anche oggetto di discussione così come la proposta di nozze che ha lasciato a bocca aperta i romani questo pomeriggio. E pure c’è chi sostene che l’attore abbia addirittura già programmato le nozze con la siciliana a giugno. Non resta che attendere segnali dalla coppia che di certo non torneranno ad arrivare.

n Yaman e Diletta Leotta: vero amore o finto flirt organizzato a tavolino? Da settimane il dubbio accompagna la relazione, ormai ufficiale, tra l’attore turco di DayDreamer e la conduttrice di Dazn. La notizia comunicata da Anna Pettinelli a Rds, le foto posate sul settimanale Chi e i primi scatti di coppia sui social. Così dopo la visita al poligono hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram una foto insieme per San Valentino, immagine romantica scattata, segnala Fanpage, in Costiera amalfitana sulla terra del ristorante Torre Normanna di Maiori con tanto di fotografi al seguito, bodyguard e parte del loro entourage.

Scatti magari destinati a qualche settimanale “se così non fosse risulterebbe comunque strano che sia le foto nel maneggio e sul lungomare di Fregene, condivise dalla Leotta sempre su Instagram, sia queste in Costiera amalfitana siano il frutto di un sapiente lavoro con le macchine professionali e gli esperti fotografi del mestiere“, aggiunge il sito in questione. Sui social le più scatenate sono proprie le fan dell’attore che sta conoscendo il grande successo in Italia, tra spot e nuove serie in arrivo: collage che ricostruiscono spostamenti e incongruenze.

Insomma una relazione romantica "montata" in ogni caso, vera o finta che sia, da troupe di fotografi e cineoperatori, per alimentare i propri followers per un vero e proprio amore da copertina.