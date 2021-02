Di Maio: “Rientrati i 13 marittimi italiani bloccati in Cina da un anno”

Italia-Penisola sorrentina. “I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sono rientrati in Italia.” Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio dal suo profilo Facebook. Di Maio ha aggiunto: “Una bella notizia per i nostri connazionali che da oltre un anno erano fermi in Cina. A dicembre, grazie all’impegno del nostro corpo diplomatico, eravamo riusciti a ottenere tutte le autorizzazioni per permettergli di ritornare a casa. Risultato ottenuto anche grazie al lavoro della nostra Ambasciata a Pechino. È un onore servire la nostra Nazione, è un onore lavorare per aiutare e tutelare i nostri connazionali in Italia e nel mondo”. I marittimi si trovavano a bordo di due mercantili davanti a un porto della Cina, vittime loro malgrado di una guerra commerciale tra Pechino e l’Australia aggravata dal Covid. Tra questi anche due marittimi di Sant’Agnello e Vico Equense, Francesco Mastellone e Pietro Starace, imbarcati sulla Antonella Lembo, e sbarcati lo scorso 7 febbraio.