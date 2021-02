Derby Milan-Inter, maxi assembramenti fuori allo stadio San Siro

Stadio chiuso anche per il derby Milan-Inter ma i tifosi non ci stanno e decidono di andare a supportare le proprie squadre fuori al San Siro. Cori, bandiere, tamburi e fumogeni, grandi resse e poche mascherine nonostante le normative anti Covid. Quelli dell’Inter, poco più di cinquemila, si sono dati appuntamento nel piazzale del Baretto, punto di ritrovo della Curva Nord, dalla tarda mattinata. Una festa, anche con famiglie e bambini, in un momento in cui l’Inter è prima in classifica e lotta per lo scudetto. Inoltre, gli ultrà nerazzurri hanno voluto ricordare con uno striscione Mauro Bellugi, l’ex difensore scomparso ieri. Dall’altra parte del San Siro, invece, circa settemila tifosi milanisti si sono dati appuntamento davanti all’ingresso 14. Non è la prima volta che gruppi di supporter danno vita a situazioni di questo tipo in questa stagione. È successo col derby di Roma, per entrambe le fazioni; con il derby di Milano di Coppa Italia e con la doppia sfida di semifinale del “torneo della Coccarda” tra Inter e Juventus, sia a Milano che a Torino.