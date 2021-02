Decisivo La Monica, finisce 2-2 Picerno-Sorrento

Finisce in parità il ritorno in campo del Sorrento che, dopo un mese di stop a causa del Covid, ha affrontato i lucani del Picerno nel recupero della dodicesima giornata di campionato di serie D. A sbloccare il match dopo una prima fase di studio sono i padroni di casa che trovano la rete del vantaggio con Albadoro ma ai costieri servono solo 3 minuti per trovare il pari con Alfonso Gargiulo che con la testa insacca nella porta. Il Picerno mantiene il possesso palla, è aggressivo e, alla mezz’ora ha l’opportunità di ritornare in vantaggio grazie ad un rigore che l’arbitro concede ma, dal dischetto Esposito sbaglia clamorosamente mentre Scarano si fa trovare pronto e para. Nel finale del primo tempo D’Angelo approfitta di una dormita della difesa rossonera e porta la squadra a riposo sul risultato si 2-1. La ripresa comincia con una nuova battaglia su un campo che è un pantano, il Sorrento cerca il pareggio e il Picerno tiene botta ma sul finale, la Monica approfitta di un ottimo assist di Cunzi e chiude il match sul risultato di 2-2.

AZ Picerno: Summa, Finizio, Nossa, Pitarresi, D’Angelo, Esposito, Dettori, Girasole, Oyewale, Konè, Albadoro. A disposizione: Giuliani, Caiazza, Carnevale, Zito, Iadaresta, Origlia, Guerra, Orsi, Allegretto. Allenatore: Ginestra.

Sorrento: Scarano, Cesarano, Masullo, La Monica, Mezavilla, Fusco, Cassata, Grimaldi, Cunzi, Langella, Gargiulo Alf. A disposizione: Oliva, Gargiulo Ale., Basile, Russo, Maranzino, Giordano, Camara, Procida, Liccardi. Allenatore: Fusco.