Decibel Bellini ricorda l’incontro con Fausto Gresini

La notizia della morte di Fausto Gresini è arrivata come un fulmine a ciel sereno a tutti coloro che non sapevano del calvario che l’ex motociclista stava vivendo da qualche mese. Tra i tanti sportivi e non che lo hanno conosciuto ed hanno espresso parole di dolore nella giornata di oggi, c’è Decibel Bellini, lo speaker ufficiale del calcio Napoli che ha scritto: “Entrai nell’ufficio marketing guidato dal dott. Formisano un paio d’ore prima della partita Napoli-Juventus del 25 marzo del 2010. Era la seconda volta che entravo in quell’ufficio e lo facevo per la prima volta da speaker ufficiale dello stadio. Mi cagavo addosso ma non lo davo a vedere, sembravo sicuro di me. Mi avevano convocato perché con lo sponsor (San Carlo) quella sera il Team Gresini avrebbe presentato al San Paolo la moto che partecipava al mondiale ed io avrei avuto la possibilità di fare alcune domande ai piloti Simoncelli e Melandri. Mi colpì molto una persona che fu subito empatica con me tanto da mettermi subito a mio agio. Scambiammo qualche parola e oggi, a distanza di tanti anni, non l’ho dimenticata: era il grande Fausto Gresini”.