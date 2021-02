De Luca torna a parlare della frana ad Amalfi: “Gallerie per semplificare il percorso “.

Nel corso della consueta diretta settimanale del venerdì pomeriggio di oggi, il presidente della Regione Campania è tornato a parlare della frana che ha colpito Amalfi nelle scorse settimane.

In particolare, intorno al minuto 21, ha affermato: “Abbiamo un impegno molto particolare con le costiere, in modo particolare Amalfi, la frana ad Amalfi. Stiamo seguendo quotidianamente con l’Anas. Sono previste alcune gallerie per semplificare il percorso in Costiera Amalfitana, ma in generale abbiamo un rapporto molto buono con l’Anas e di grande collaborazione”.

Inoltre, aggiunge: “Abbiamo avuto anche un incontro di lavoro con i presidenti delle province campane. Ci hanno segnalato le loro priorità che riguardano in maniera particolare il dissesto idrogeologico, abbiamo un territorio che se ne cade a pezzi. Le questioni che riguardano la promozione turistica, i sistemi idrici e la depurazione e ovviamente una richiesta di aiuto da parte delle province per gli interventi sulle strade, sull’edilizia scolastica, su cui già abbiamo fatto come Regione uno sforzo enorme e dato finanziamenti importanti”.