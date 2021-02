De Luca sulla frana ad Amalfi: “Abbiamo fatto richiesta di stato di calamità”. Nel corso della consueta diretta del venerdì, questo pomeriggio il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è tornato a parlare della frana di Amalfi avvenuta lo scorso martedì.

“La Regione ha pagato i lavori di somma urgenza, perché il comune non aveva le risorse necessarie. Abbiamo già fatto la richiesta di stato di calamità. Stiamo intervenendo sul Governo centrale e sulla protezione civile – sottolinea De Luca – In queste ore al Governo una comunicazione al Governo per dire che la situazione di Amalfi è una situazione di gravità assoluta, perché qui si blocca la vita di un’intera comunità. Non possiamo avere per mesi una situazione nella quale non può passare un’ambulanza. Chiederemo al Governo di nominare un commissario, perché con i tempi ordinari saremo ancora così tra mesi a parlare. Dobbiamo decidere nel giro di poche ore cosa fare. Abbiamo convocato per domani mattina una riunione presso il Genio Civile di Salerno, abbiamo invitato anche le forze armate, il Genio Militare per valutare se non sia necessario un intervento di straordinaria urgenza per ripristinare anche in via provvisoria i collegamenti stradali e per valutare in maniera più approfondita come risolvere il problema che è un’emergenza di livello nazionale”.