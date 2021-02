De Luca posta la fake news della chiusura delle scuole in Campania, che è poi vera ma non di tre giorni. Ma è comunicazione questa? La fake news sarebbe una notizia “vera” ma di esattamente un anno fa, il 26 febbraio 2020 il Governatore chiudeva tutte le scuole per tre giorni, ora le chiude a tempo indeterminato, poi diche bisogna seguire i suoi canali, ma è comunicazione questa?

Ha detto, come correttamente ha riportato Positanonews, che le scuole verranno chiuse da lunedì in seguito a quella che definisce la “fiammata di contagi” da coronavirus Covid-19 , dunque una chiusura non di tre giorni, ma a tempo indeterminato, forse fino a Paqua , questo lo vedremo.

Intanto non è una fake news l’intenzione di tenere chiuse le scuole , De Luca in questo ha le idee chiare.

Ma per quanto riguarda la comunicazione si cerchi , almeno sui canali istituzionali, di limitarsi a chiare e istituzionali informazioni. Fra l’altro neanche i canali sono la vera fonte delle disposizioni, ma solo gli atti giuridicamente validi , ordinanze legamente emanate, pubblicate sulle Gazzette Ufficiali o sul Bollettino della Regione Campania e sugli albi pretori.

Quella è comunicazione ufficiale e istituzionale, non certo una pagina facebook tenuta in maniera ballerina e confusionaria, almeno in questo caso post del genere si potevano evitare, che hanno confuso quello che era invece chiaro, scuole chiuse, arrivederci e grazie.