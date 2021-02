Data journalism, cosa è e con quali strumenti si fa? Tra gli strumenti del data journalism c’è l’uso dei fogli di calcolo (per raccogliere ed analizzare i dati), la ricostruzione di un fatto attraverso la lettura e il confronto di documenti, la realizzazione dei sondaggi e anche la costruzione di mappe per mostrare i risultati ottenuti. Questo tipo di giornalismo beneficia soprattutto di Internet, da un lato per gestire l’interattività con il lettore grazie agli strumenti multimediali, e dall’altro per attingere alle banche dati, grazie anche al fenomeno degli Open data. Questo modo di fare giornalismo prende inizialmente il nome di Precision Journalism, titolo dell’omonimo libro pubblicato nel 1969 e realizzato da Philip Meyer. Questo filone giornalistico viene anche definito negli Stati Uniti computer-assisted reporting (CAR).

L’uragano Andrew è stato il secondo uragano più distruttivo nella storia degli Stati Uniti, e l’ultimo di tre uragani di Categoria 5 che hanno colpito gli Stati Uniti durante il XX secolo dopo l’uragano del Labor Day nel 1935 e l’uragano Camille nel 1969. Provocò la morte di 65 persone. L’uragano Andrew fu il primo della Stagione degli uragani 1992 e colpì il nordovest delle Bahamas, la Florida meridionale a Homestead (sud di Miami) e il sudovest della Louisiana nella zona di Morgan City in agosto. Provocò danni per 26,5 miliardi di dollari di allora (circa 40,64 miliardi di euro odierni), la maggior parte dei quali si ebbero nella Florida meridionale. È stato il disastro naturale più costoso della storia degli Stati Uniti fino al 2005, quando fu sorpassato dall’uragano Katrina.

Il giornalista americano Steve Doig, data journalist premio Pulitzer, ha presentato un’appassionante introduzione al giornalismo di precisione, spiegando che molte inchieste non posso più prescindere dall’uso avanzato di strumenti informatici per l’estrapolazione e l’analisi dei dati.

