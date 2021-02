Daniele Franco uomo di Draghi è il nuovo ministro dell’Economia e delle Finanze

Daniele Franco è il nuovo ministro dell’Economia e delle Finanze. E’ il successore di Roberto Gualtieri. Direttore generale della Banca d’Italia dal 1° gennaio 2020, Franco è considerato un fedelissimo di Mario Draghi, il nuovo presidente del consiglio incaricato.

La candidatura di Franco all’Economia era già emersa nel 2019, come possibile successore di Tria, candidatura che si tramutò in un nulla di fatto, visto che come titolare del ministero su nominato Gualtieri. Già nel 2018, nel ruolo di ragioniere dello Stato, Franco aveva attirato su di sé le critiche di Luigi Di Maio, molto polemico nei confronti della sua attività di controllo sui conti dell’Italia. Anche l’ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, lo aveva messo nel mirino, inserendolo nella lista dei personaggi che intralciavano il governo giallo-verde