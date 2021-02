Dalla parola incartata alla parola incarnata. Luigi Santopaolo

Percorso di Introduzione alla Sacra Scrittura a cura del Biblista Prof Luigi Santopaolo. Prosegue il ciclo di incontro presso la Cattedrale di Sorrento trasmesso in video streaming , fruibile in immediato o in differita.

curriculum del Prof Santopaolo:

Dottorato in Sacra Scrittura presso il Pontifcio Istituto Biblico – Roma.

Laurea in Lettere classiche e cristiane presso la Pontifica Università Salesiana “Institutum Altioris Latinitatis” – Roma.

Incarichi

Docente incaricato di Ebraico biblico ed Esegesi dell’AT/2: Profeti presso la PFTIM “sez. S. Tommaso d’Aquino”.

Docente assistente presso il Pontificio Istituto Biblico – Roma

Docente di Ebraico presso l’ISSR “Donnaregina”.

Pubblicazioni

I tatari e la bibbia. Il giudaismo cazaro e la Bibbia ebraica, in “Rivista di Letteratura e di Storia Ecclesiastica”, XXIV (2018), 1, pp. 61-70.

Sogno, segno e storia. Genesi e fenomenologia dell’immaginario in Dn 2-6, Roma, Gregorian&Biblical Press 2019.

«Un testo senza un contesto è un pretesto». Per una lettura contestuale della Parola di Dio, in DEL PIZZO F. – INCORONATO P. (a cura di), Giovani e vita quotidiana. Il ruolo sociale della famiglia e della religione, Milano, FrancoAngeli 2019, 183-196.

Quando nómos non è la Torah… Il forestierismo persiano dāt – “legge” nella Bibbia Ebraica, in G. CASTELLO – A. LANDI (curr), La Parola che unisce. Nel 500° anniversario della Riforma luterana, Verbum Ferens, Napoli 2017, pp. 111-127.

“Dio è amore” (1Gv 4,8). Orientamenti biblici per un’educazione agapica in RINALDI F. (a cura di), Amarsi nella gioia. La prassi dell’amore umano alla luce della Scrittura e della teologia. Corso di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole paritarie FISM, Napoli, Verbum Ferens 2017, pp. 9-26 (Quaderni di riflessione. Nuova Serie 5).

“Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi” (Rm 15,7). Accogliere la Parola, accogliere Dio, accogliere lo straniero, in RINALDI F. (a cura di), “Ero straniero e mi avete accolto”. Orientamenti cristiani per un’educazione all’alterità in un contesto di pluralismo. Atti del Corso di formazione per gli insegnanti della scuola paritaria, Napoli, Verbum Ferens 2018, pp. 9-25 (Quaderni di riflessione. Nuova Serie 7).

Alle radici della misericordia. Tra letteratura ugaritica e Sacra Scrittura, in “Asprenas” 62 (2015) 3, 49-54.

Nomen significans: dall’estetica sonora alla semantica. Uso paronomastico dei toponimi in Am 6,13, in “Qaerere Deum” 2 (2015), 29-43.

Il Bambino e il fiume. Analisi comparativa della Leggenda di Sargon d’Akkad e la nascita di Mosè in Esodo 2,1-10, Roma, Città Nuova 2015.

[con L. P. Avdonina], Glossy kak Vid Dinamicheskoy Kommunikacii (Le Glosse come aspetto della Comunicazione Dinamica), in Stanovlenije Ekonomiki inani v Sovremennoy Rossii; Problemy i Perspektivy, Novokuzneck 2014, 15-21.

Biblija i Idiot: ekzegeticheskij metod v proizvedenii F. M. Dostoevskogo (La Bibbia e l’Idiota: metodo esegetico nell’opera di Dostoevskij), in Tvorchestvo F.M. Dostoevskogo: Problemy, Zanry, Interpretacii, Novokuzneck 2014, 71-74.

“Un ceppo in catene”: saggio esegetico su Dn 4,12.20, in “Cristianesimo nella Storia”, 35 (2014) 1-42.

