Dal giallorosso del Benevento al giallorosso del Lecce, dopo 13 anni Christian Maggio saluta la Campania

Dopo 13 lunghi anni vissuti in Campania, 8 nel Napoli e 3 nel Benevento, è giunta l’ora di salutare Christian Maggio. Mancava solo l’ufficialità, arrivata nella giornata di ieri, anche se già da qualche tempo si parlava di rescissione di contratto dell’ex capitano delle Streghe. Maggio dunque passerà dalla maglia giallorossa del Benevento a quella giallorossa del Lecce. All’età di quasi 39 anni, il terzino destro ha deciso di rimettersi in gioco in altre terre. Secondo indiscrezioni la motivazione sarebbe da attribuire ad una frizione con mister Inzaghi causata da un permesso che il giocatore avrebbe chiesto alla società per stare vicino al fratello, diventato vedovo prematuramente. Una volta ottenuto, Maggio sarebbe rientrato in squadra qualche giorno dopo rispetto quanto concordato e super Pippo non avrebbe gradito questa decisione tanto da far incrinare il rapporto. Da qui la volontà di accettare la proposta del Lecce che milita in serie B: l’ex azzurro non avrà più l’occasione di poter tornare, nemmeno da avversario, nel nuovo stadio Diego Armando Maradona. Ecco il comunicato del Benevento: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Maggio proveniente dal Benevento Calcio, con cui ha risolto il contratto. Il difensore, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2021 con opzione per un altro anno, domani sarà a Lecce per sostenere le visite mediche di rito”. Anche un commosso Christian ha salutato, attraverso Instagram la sua ex società: “Oggi si conclude la mia esperienza con il Benevento Calcio. Sono stati due anni e mezzo importanti, intensi, dove ho cercato di dare sempre il massimo. Sono felice di avere scritto una piccola pagina di questo Club, portando il Benevento dove conta, in serie A. Purtroppo con il passare del tempo le cose possono cambiare, si fanno delle scelte, delle valutazioni e quando arrivano bisogna essere coscienti di voltare pagina e andare avanti ognuno per la propria strada. Volevo ringraziare il Direttore, i miei compagni di squadra, con cui ho creato un rapporto bellissimo di fratellanza. Ringrazio lo staff medico i fisio lo staff atletico e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Ringrazio i tifosi che sono stati una parte importante per il raggiungimento della serie A. Volevo mandare un grosso abbraccio al presidente Oreste Vigorito, ringraziarlo per essere stato un padre,un uomo sincero con dei valori. Gli auguro tutto il bene possibile.Ciao Benevento”.