Da Sorrento a Capri gli operatori del turismo ringraziano Draghi per il Ministero del Turismo. Finalmente! La nota firmata da Sergio Fedele , Presidente Atex Campania, Graziano d”Esposito, Presidente Atex Isola di Capri, Nino de Nicola, Presidente Atex Napoli, Andrea Cannavacciuolo, Presidente Atex Positano.

“Poche ore dopo l’annuncio da parte del premier Draghi della squadra di Governo e in particolare della costituzione del nuovo Ministero del Turismo, Atex ha trasmesso al Premier un ringraziamento “ufficiale” a nome degli operatori turistici che rappresenta. Da tempo invocavamo il Ministero del Turismo, soprattutto per affrontare questa emergenza assoluta della pandemia che vede il settore agonizzante.

Significativo poi aver definito questo Ministero tra quelli con “portafoglio” a dimostrare l’oggettiva necessità di dedicare risorse mirate all’assistenza e alla ripartenza del Turismo. Anche su questo circa un anno fa Atex aveva chiesto un Decreto Turismo.

Togliere la delega al Ministro Franceschini, assolutamente fallimentare in questi 12 mesi per il nostro settore, è stato un atto dovuto e coraggioso da parte del Premier. Un segnale Importantissimo che rappresenta la prima buona notizia per il Turismo Italiano dopo l’esplosione del Covid. Una decisione che finalmente inietta una dose di fiducia e speranza tra noi operatori.

Sappiamo che il Presidente Draghi sarà inondato da comunicazioni di tutti i tipi ma ci tenevamo che anche la nostra “piccola” associazione gli esprimesse un ringraziamento per un momento che può rappresentare la svolta per il Turismo Italiano e per i nostri territori come Sorrento, Capri, Positano che.vivono esclusivamente di turismo.

Grazie Presidente Draghi.

Finalmente!”