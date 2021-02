Da Positano la solidarietà ad Amalfi: oggi l’organizzazione dell’USCA per effettuare i tamponi come previsto.

La Costiera Amalfitana è ferita a causa della frana di ieri ad Amalfi, alla quale siamo tutti vicini ed offriamo la nostra solidarietà. Il disagio si estende a tutta la Costiera. Noi di Positanonews abbiamo sentito il sindaco di Positano, la perla della Costa d’Amalfi, Giuseppe Guida, il quale ci ha detto: “Sicuramente questo è il momento della solidarietà per la città di Amalfi, per il suo sindaco che ho sentito ieri e che sicuramente non ha passato un bel momento, così come tutti i cittadini della città di Amalfi. Certamente questo è il momento della solidarietà, ma dopo di questo arriverà il momento di cominciare ad interessarsi di questi problemi, che sicuramente riguardano tutta la Costiera Amalfitana e non solo Amalfi. Sarà sicuramente necessario intervenire in Conferenza dei Sindaci per affrontare in maniera organica e complessiva questa problematica, che comporta anche altre difficoltà, come ad esempio quello legato all’aspetto Covid, all’effettuazione dei tamponi. Infatti oggi devo dire che l’USCA con grande tempestività si è organizzata per venire qui a Positano, perché proprio oggi erano già previsti i tamponi da prima dell’evento franoso e siamo riusciti comunque ad organizzarli con un trasporto via mare grazie alla Capitaneria di Porto. Dunque, i dottori dell’USCA stanno regolarmente effettuando i tamponi”.

“Tutte le forze del territorio – ha continuato il primo cittadino – si sono mobilitate per superare questo momento di difficoltà, sicuramente più per Amalfi, ma che riguarda tutta la Costiera. È un’emergenza che dobbiamo affrontare e dobbiamo farlo con la massima unione di intenti e soprattutto di forze della Costiera Amalfitana, che purtroppo è un territorio bellissimo ma allo stesso tempo fragile e quindi non è il momento di procrastinare questo tipo di discorso che va affrontato senza più perdite di tempo”.