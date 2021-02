Da Positano alla Florida: Cosimo Picci con il comico Russell Peters

Da Positano alla Florida: il nostro Cosimo Picci in compagnia di Russell Peters.

Si tratta soltanto di uno dei tanti positanesi ad essersi trasferito all’estero per lavoro: Cosimo Picci si è trasferito da Positano, la perla della Costiera Amalfitana, circa otto anni fa, ed oggi un manager affermato a Naples, in Florida. Qui, dall’estate del 2017 è general manager di un esclusivo locale in Naples, il Burn by Rock Patel.

Il Burn è locale dall’ambiente elegante e invitante, che ospita vip ed eventi esclusivi. Musica live con DJ, originali cocktail artigianali, la possibilità di trovare la miglior selezione di scotch e bourbon della città, rendono questo posto particolarmente rinomato, che offre speciali abbinamenti enogastronomici. Cosimo Picci cura tutti gli aspetti, dal reclutamento e la formazione del personale, la selezione dei liquori e l’inventario dei prodotti, la pianificazione di eventi, fino a sincerarsi che i clienti abbiano un’esperienza positiva, grazie alle coccole dell’incredibile staff del Burn.

E, proprio nel corso degli ultimi giorni, Cosimo Picci ha ringraziato Russell Peters, il comico ed attore canadese di origine indiana, per la bella serata trascorsa grazie ad un suo spettacolo a Naples, e soprattutto per aver passato un intero fine settimana al Burn by Rock Patel.

Chi è Russel Peters

Nato a Toronto, Ontario da Eric e Maureen Peters, è cresciuto a Brampton. È tra gli ultimi discendenti di Anglo-Indiani. Suo padre nacque a Mumbai, India, lavorando poi come Ispettore Federale per le Carni e sua madre, invece, nacque a Calcutta, India. Ha un fratello maggiore, Clayton, anch’egli nato a Calcutta.

Ha frequentato la Vanier Catholic Elementary School, dall’asilo sino agli 8 anni, mentre la North Peel Secondary School lo accolse dai nove ai dodici anni, a Brampton.

Nel 1999 è stato insignito del titolo di duca di Plazatoros dal sovrano del Regno di Redonda.

Peters iniziò la sua carriera a Toronto, Ontario nel 1989. Da allora recitò nel Regno Unito, Australia, Cina, Hong Kong, Singapore, Danimarca, Sudafrica, i Caraibi, Vietnam, Nuova Zelanda, Filippine, Sri Lanka, Svezia, India, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Giordania, Libano e negli Stati Uniti.

I suoi sketch riguardano per lo più gli stereotipi culturali sulle diverse etnie canadesi e non solo, e mettono in evidenza il suo talento nell’imitare le sonorità di diverse lingue e accenti locali.