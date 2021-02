Da Positano al mondo intero: la bellissima storia di Giampiero

Positano (Costiera amalfitana). Oggi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Giampiero e sua moglie. La coppia si è sposata proprio Positano. Originario di Napoli, positanese acquisito e uomo di mondo, Giampiero ci ha reso partecipi della sua storia che vogliamo condividere con i nostri lettori.

“Io e mia moglie Naomi siamo appena tornati dalla Nuova Zelanda, prima ancora siamo stati in Australia. Abbiamo deciso di tornare in questo paradiso”, ci ha raccontato durante un simpatico tragitto in autobus nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Abbiamo chiesto a Giampiero di spiegarci come si sta vivendo l’emergenza sanitaria in questi due Paesi così lontani dall’Italia.

“In Australia sta migliorando mentre in Nuova Zelanda si sta benissimo. Solo 25 morti in un anno di coronavirus. Tutto grazie alla ministra che subito ha predisposto il lockdown. Da ottobre non c’è più nessun caso. Le persone lì sono molto più civilizzate”, ha sottolineato. Per non perdere tutti i dettagli della bellissima storia di Giampiero guarda la diretta di Positanonews.