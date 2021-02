Da oggi anche a Positano la possibilità di firmare la proposta di legge contro la propaganda fascista.

Da oggi anche a Positano è possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget.

Pensiamo che sia necessario partecipare ad iniziative come questa perché ancora oggi si trovano facilmente simboli nazi-fascisti tanto sui social quanto nei luoghi di aggregazione. Davanti a questi simboli che ricordano un passato nefasto bisogna reagire ed un modo per farlo è firmare questa proposta di legge.

Serviranno 50 mila firme per portare la legge in Parlamento: firma anche tu! C’è tempo fino al 31 marzo 2021.

Trovi le informazioni sul sito www.anagrafeantifascista.it

Per ogni informazione scrivi a info@anagrafeantifascista.it