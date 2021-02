Da Massalubrense, con “Azione in Comune” un incontro per conoscere l’agricoltura sostenibile.

Sulla pagina Facebook ,sabato pomeriggio, con il contributo di esperti del settore, si avrà l’opportunità di comprendere quanto sia importante essere primi attori in tale virtuoso processo. Un sistema di produzione che ,seguendo modelli in grado di usare in modo razionale le risorse del territorio, sia anche rispettoso dell’ecosistema contribuendo al benessere del presente ma attento anche ai bisogni delle future generazioni.

Massalubrense – Un’altra pregevole iniziativa quella organizzata dall’associazione “Azione in Comune” per il pomeriggio di sabato 27 febbraio alle ore 16,00 sulla pagina Facebook. Ancora una volta il nostro prezioso territorio e quanto sia importante sviluppare una delle sue importanti risorse come l’agricoltura praticandola in maniera sostenibile, sarà l’argomento intorno al quale sarà animato il dibattito. Un incontro aperto a tutti coloro che vorranno essere partecipi di una straordinaria esperienza. Durante la quale, con il coordinamento di Michele Pollio, operatori agricoli, turistici e privati cittadini avranno l’opportunità di conoscere quanto sia importante essere primi attori in tale virtuoso processo. Un sistema di produzione, quello dell’Agricoltura sostenibile, che seguendo modelli in grado di usare le risorse del territorio, limitando l’impiego di sostanze chimiche come pesticidi che possono nuocere alla salute delle persone e all’ambiente sia anche rispettoso dell’ecosistema contribuendo al benessere degli agricoltori e della società. Ma soprattutto attento ai bisogni del presente ma anche a quelli del futuro, senza danneggiare le risorse naturali a vantaggio del profitto immediato innescando meccanismi insostenibili per le future generazioni. L’obiettivo è quindi quello di sviluppare un’agricoltura in grado di utilizzare le risorse in maniera razionale ed allo stesso tempo essere consapevoli che la tutela dell’ambiente rappresenta la parte integrante di tale processo di sviluppo. All’ evento parteciperanno : Alfonso Iaccarino, noto chef a livello mondiale , titolare del “Don Alfonso 1890” nonché assessore al turismo per il Comune di Sorrento; Antonino Esposito, Consigliere delegato all’Agricoltura per il Comune di Massalubrense; Alfredo Lassandro, Funzionario della Regione Campania-Agricoltura; Giuseppe Pica, ex funzionario Regione Campania; Raffaele Sacchi, Prof. Scienze e Tecnologia Alimentare, Facoltà di Agraria dell’Università Federico II di Napoli; Salvatore Mellino, Dott. in Scienze Ambientali; Giuseppe Guida , Presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità della Penisola sorrentina e amalfitana; Anthony Pollio, Presidente Coldiretti sez. Massalubrense ; Valentina Stinga, Titolare dell’impresa agricola “Rareche”. L’invito rimane quello della partecipazione ad un evento che, sebbene a distanza, darà la possibilità di conoscere ed essere poi partecipi di un processo di sviluppo che oltre ad un beneficio economico ed un prestigio per il nostro magnifico terriotorio potrebbe senz’altro contribuire alla ricostruzione post covid della nostra economia turistica. – 23 febbraio 2021 – salvatorecaccaviello