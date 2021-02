Da Massa Lubrense a Castellammare e Sant’Antonio Abate zone rosse, a Ischia dove verranno vaccinati anche gli operatori dei centri termali . Dalle notizie critiche sul coronavirus Covid-19 alle positive riportate da Massimiliano D’Esposito sul Mattino di Napoli

I dati relativi ai contagi da Covid migliorano leggermente, ma non tanto da consentire a Massa Lubrense di uscire dalla zona rossa. Il sindaco Lorenzo Balducelli ha così deciso di prorogare almeno per un’altra settimana le ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti, riducono l’attività di locali ed esercizi commerciali e prevedono la didattica a distanza per tutte le scuole. Il provvedimento datato 12 febbraio era stato emesso in concomitanza con l’arrivo del primo alert da parte dell’Unità di crisi regionale. I dati pubblicati sulla piattaforma Sinfonia gestita dalla Soresa non consentivano tentennamenti, bisognava imporre una stretta immediata visto che l’incidenza dei contagi ogni centomila abitanti era pari a 312,34 contro la media regionale di 159,68, mentre la percentuale dei nuovi positivi nella settimana presa in considerazione, 1-7 febbraio, era del 15,07% rispetto al 9,72% della Campania. Nella settimana successiva numeri addirittura peggiorati, mentre tra il 15 e il 21 febbraio l’incidenza è scesa a 386,54 ma comunque andando ben oltre la media regionale di 161,16 e con percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni calata al 13,27% rispetto a quella campana dell’8,8%. Al momento a Massa Lubrense si contano 125 positivi su una popolazione di 14.225 abitanti. «Nonostante un leggero miglioramento dei dati relativi al periodo 15-21 febbraio – spiega Balducelli – il report elaborato dall’Unità di crisi regionale evidenzia ancora indici epidemiologici superiori alla media campana. Pertanto ho prorogato le precedenti ordinanze relative alla zona rossa ed all’attività didattica fino al 7 marzo».

LE ORDINANZE

Ma ci sono anche altri Comuni della provincia di Napoli dove la curva dei contagi non induce all’ottimismo tanto che i sindaci sarebbero intenzionati a prorogare le ordinanze che impongono limitazioni emanate nei giorni scorsi. È il caso di Castellammare di Stabia dove ieri si sono registrati ulteriori 80 contagi con il totale dei positivi arrivato a 1.537. Fino a domenica – ma probabilmente si andrà oltre – il sindaco Gaetano Cimmino ha imposto la chiusura delle scuole ed il coprifuoco alle 20 con i negozi costretti ad abbassare le saracinesche alle 18. A Torre Annunziata il sindaco Vincenzo Ascione ha stabilito fino al 2 marzo la chiusura delle scuole e limitazioni agli assembramenti in alcune zone, anche se ieri ha accordato agli ambulanti la riapertura del mercato settimanale. Preoccupa anche la situazione di Sant’Antonio Abate dove il numero dei positivi, con i 47 che risultano dall’ultimo report relativo a lunedì e martedì scorsi, arriva a 256. In questo caso il sindaco Ilaria Abagnale ha già previsto fino al 7 marzo la chiusura dei parchi, del cimitero comunale ed anche di tutte le chiese del territorio, nonché la sospensione del mercato settimanale. Niente funzioni religiose anche a Striano, dove il primo cittadino Antonio Del Giudice ha disposto anche il divieto di sostare in gruppi di persone in alcune piazze; stop anche all’accesso agli uffici comunali, dove si potrà entrare solo per appuntamento. Nella morsa di una zona quasi rossa, infine, Sant’Anastasia: piazze vietate e scuole chiuse per ordine del sindaco Carmine Esposito.

Da Ischia, infine, arriva una buona notizia. Dopo la somministrazione al personale scolastico organizzata per oggi e sabato, l’Asl Napoli 2 Nord ha stabilito che domenica saranno vaccinati gli operatori dei centri termali convenzionati col servizio sanitario. È la risposta all’appello dell’associazione Termalisti per lanciare un messaggio di sicurezza alle migliaia di fruitori da un anno rimasti lontani dall’isola.