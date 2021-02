Da Cava de’ Tirreni al Santobono-Pausilipon di Napoli la storia di solidarietà di Luigi tortorella

Cava de’ Tirreni. Il cuore grande di un giovane cittadino cavese ha generato una straordinaria iniziativa in favore dell’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli. Dopo aver conosciuto il lavoro del personale, sanitario e non, e visto come sono curati amorevolmente i bambini, Luigi Tortorella ha voluto lasciare un segno di amore concreto.

Luigi, 12 anni compiuti lo scorso 16 febbraio, in occasione del suo compleanno ha invitato amici e parenti a fare donazioni per regalare un sorriso ai bambini che troppo presto conoscono la malattia.Con una campagna social di un mese e mezzo, il giovane cavese a invitato gli “amici di Luigi Tortorella “ a donare all’ospedale e il suo appello è stato ben accolto tanto da raggiungere la somma di ben 6mila euro.

Ieri mattina presso l’ospedale, Luigi Tortorella ha consegnato l’importo della raccolta fondi.

“Dietro ogni finestra del Santobono-Pausilipon c’è una speranza ed oggi grazie alla vostra generosità quella speranza è più forte. Grazie a tutti” ha dichiarato emozionato, ma nello stesso tempo con una maturità che ben pochi possono vantare alla sua età.