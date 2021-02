Incontri del Sapere diVino – MAVV Wine Art Museum Reggia di Portici

Venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 17 alle ore 18.30, in Diretta Live Streaming sui Canali Social

Cultura, enogastronomia e aree protette: idee e progetti per la ripartenza in Campania sono i temi dell’appuntamento, voluto ed organizzato dal MAVV Wine Art Museum, nell’ambito del ciclo “Incontri del Sapere diVino” (Venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 17 alle ore 18.30 in Diretta Live Streaming dalla Reggia di Portici sui Canali Social), per mettere a confronto istituzioni, esperti ed operatori sulla necessità di una sinergia strategia tra iniziative culturali, enogastronomia e tutela del patrimonio naturale, in grado di elaborare idee e progetti, all’interno di una visione sistemica, per la ripartenza in Campania all’insegna della sostenibilità economica e ambientale.