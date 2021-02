Crollo ad Amalfi: evacuate le case del rione San Biagio. Sfiorata la tragedia questa mattina di martedì 2 febbraio 2021 ad Amalfi: poco fa, infatti, vi è stato un crollo che ha invaso la sede stradale della Statale Amalfitana 163 dopo la prima galleria della Cittadina della Costiera amalfitana arrivando fino al di sotto della strada.

Sono, ora, in corso le operazioni di recupero dei residenti: alcune abitazioni del quartiere San Biagio sono state infatti evacuate.

A lavoro i vigili del fuoco per cercare di mettere in sicurezza la zona, in questo momento in volo anche un’elicottero che sta valutando la situazione dall’alto. Sul posto anche i carabinieri, gli uomini della polizia locale e gli operai della ditta che sarà impegnata nei complessi lavori di pulizia della statale.

Attualmente, non è ancora chiaro se al momento del crollo ci fossero auto o persone in transito.