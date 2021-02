Cristiano Ronaldo oggi compie 36 anni!

Cristiano Ronaldo festeggia il 5 febbraio il suo trentaseiesimo compleanno, e una carriera di successi lunga venti anni.

Attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, della quale è anche capitano, Cristiano Ronaldo è indubbiamente uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, con numerosi premi conquistati nella sua carriera: cinque Palloni d’oro, un FIFA World Player, e il recente e prestigioso riconoscimento di giocatore del secolo ai Globe Soccer Awards, che si sono tenuti a Dubai lo scorso dicembre.

Cristiano Ronaldo in quella occasione aveva condiviso su Instagram una foto in cui mostrava con orgoglio il premio ricevuto: “Non potrei essere più felice. Alla vigilia dei festeggiamenti per il mio ventesimo anno da calciatore professionista, il premio di miglior giocatore del secolo è un riconoscimento che ricevo con molta gioia e orgoglio”, aveva scritto Cristiano Ronaldo a corredo del post.

Il calciatore, durante la serata di premiazione, dopo aver ricevuto il premio, aveva dichiarato: “È un traguardo eccezionale e un grande onore per me, e mi dà una nuova motivazione ad andare avanti nella mia carriera. Un grande merito va alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto”.