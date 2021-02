Crisi politica, Renzi vuole il MES Italia viva al tavolo con le altre forze politiche ha chiesto il ricorso al Mes, anche “parziale”. Tra i nodi che le forze politiche stanno affrontando in queste ore per arrivare a un piano condiviso, è questo uno degli ostacoli più significativi. Per i 5 stelle la richiesta è inaccettabile, mentre dal fronte Pd, pur non essendo contrari a priori sullo strumento, chiedono che ci si concentri su un aumento dei finanziamenti alla sanità, come scrive il Fatto Quotidiano I lavori del tavolo sono iniziati in mattinata ed entro sera le forze politiche dovranno far sapere all’esploratore Roberto Fico se esistono “le condizioni politiche e numeriche” per far partire un nuovo governo. Seduti insieme ci sono gli esponenti delle forze politiche che si sono detti disponibili a un nuovo patto di legislatura. La mattina è iniziata parlando di lavoro, reddito di cittadinanza e riforme istituzionali. Oltre al completamento del reddito di cittadinanza, i 5 stelle hanno avanzato la proposta di una “riforma degli amortizzatori sociali, che sarebbero destinati a tutte le categorie di lavoratori, compresi gli autonomi”. E’ stata proposta – si apprende ancora – anche l’introduzione di “un salario minimo e dell’equo compenso per professionisti e lavoratori autonomi”. Nel pomeriggio si è invece parlato di “sanità e vaccini” e ora si affronta il capitolo giustizia.