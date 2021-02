Creo – Positano Glasses, la ripartenza di Crescenzo Parlato

Positano ( Salerno ) . Comincia una nuova avventura per Crescenzo Parlato, un giovane imprenditore, brillante e creativo , della perla della Costiera amalfitana , un sogno che si realizza, il coraggio di osare e di volare con le proprie ali.

I giovani vanno incoraggiati , sono il nostro futuro, sopratutto se si danno da fare in questo periodo con il Covid, la pandemia che ci attanaglia. Vedere un giovane che ha voglia di fare riscalda il cuore, gli facciamo un grosso e caloroso augurio da tutta la redazione di Positanonews. Speriamo di brindare “in presenza” al più presto.. Ad Maiora!

Ecco il suo post

Oggi festeggio l’inizio di una nuova avventura, oggi apre il mio negozio-laboratorio a Positano.

C’è voluto un lungo cammino per arrivare fin qui, fatto di studio per diventare ottico e di tanto lavoro e ricerche, per riuscire a confezionare il prodotto migliore possibile.

Da oggi nasce Creo – Positano Glasses, un luogo dove poter acquistare occhiali su misura, progettando insieme tutto: materiali, lenti, colori e forme. in tempi brevi e a prezzi accessibili.

Purtroppo il periodo non è dei più fortunati, e con sommo dispiacere non potremo radunarci in via Cristoforo Colombo 163A per festeggiare il realizzarsi del mio grande sogno e l’apertura del locale.

Quindi l’inaugurazione la faccio così, bridando a voi, perché non sarei qui oggi se non avessi incontrato persone meravigliose lungo la strada. Sapete chi siete: quelli che mi hanno ispirato a non mollare, quelli che mi hanno insegnato e dato tanto e quelli con cui ho condiviso parte del viaggio.

Siete tanti e senza di voi non ce l’avrei mai fatta. Grazie infinite, vi voglio bene.