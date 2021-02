Covid nel Torino, sospesi gli allenamenti e rinviata la partita con il Sassuolo

Il Toro viene fermato dal virus. Nei granata, infatti, è aumentato il numero dei positivi al Coronavirus: ai tre resi noti nei giorni scorsi, Linetty, Buongiorno e Murru, si sono aggiunti Belotti, Singo, Bremer e Baselli. Contagiato anche il medico sociale Daniele Mozzone. Nel pomeriggio sono stati interrotti gli allenamenti e l’intera squadra ha fatto rientro nei propri domicili per restare in quarantena. Rinviata la partita con il Sassuolo che si sarebbe dovuta disputare venerdì prossimo alla 20:45 e, quasi certamente, si prenderà la medesima decisione anche per quella contro la Lazio prevista martedì prossimo. “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli” fa sapere il club granata.