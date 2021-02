Covid Italia, oggi 15.146 contagi e 391 morti: bollettino 11 febbraio

(Adnkronos)

Sono 15.146 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 391, che portano il totale a 92.729 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 292.533 tamponi, l’indice positività è al 5,1%.

I dati regione per regione

Lombardia – Sono 2.434 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 54 morti. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effettuati, sono il 5,8% i nuovi positivi. I guariti/dimessi sono 1.981.

Marche – Sono 530 i nuovi positivi registrati oggi, 11 febbraio, nella Marche. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6685 tamponi: 4527 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1913 nello screening con percorso Antigenico) e 2158 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’11,7%).

Basilicata – Sono 104 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 101 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 988 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persona residente a Melfi. I lucani guariti sono 55.

Puglia – Su 10.372 tamponi effettuati, sono stati rilevati 1.248 casi positivi: 431 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia Bat, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota. Ieri su 10.517 test si erano registrati 1.063 positivi. Oggi sono stati registrati 33 decessi.

Valle d’Aosta – Nessun decesso e 9 nuovi casi di Covid 19 in Valle d’Aosta. Lo rileva il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi positivi al Coronavirus sono 7886, quelli ad oggi positivi sono 148, uno in più rispetto a ieri, di cui 15 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva e 130 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 7327, otto in più di ieri, mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 72818, piuù 309 rispetto a ieri, di cui 1680 processati con test antigenico rapido.

Friuli – Sono 295 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi 11 febbraio in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino e 16 i decessi. Sono 8830 i tamponi molecolari effettuati, 66 i ricoverati nelle terapie intensive mentre scendono a 457 quelli negli altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Campania – Sono 1.694 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 febbraio. Secondo il bollettino della regione, si registrano altri 12 morti. Tra i nuovi positivi, secondo le ultime notizie, 151 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.694 nuovi casi, 92 sono risultati sintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 21.458 (di cui 3.142 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 7,8%.

Sardegna – Risalgono i decessi per Covid -19 in Sardegna, oggi 10 febbraio sono 10 accertati dall’Unità di crisi regionale. I nuovi casi secondo il bollettino sono 125. I tamponi in più eseguiti sono stati 3.415: il tasso di positività nell’Isola risale al 3,6%.

Emilia Romagna – Sono 1.345 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 11 febbraio in Emilia-Romagna, su un totale di 27.703 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. E secondo il bollettino odierno ci sono altri 71 morti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,9%.

Abruzzo – I nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 11 febbraio, in Abruzzo sono 540. E secondo il bollettino odierno ci sono 5 decessi. Sono complessivamente 46686 i casi positivi al Covid 19 registrati nella regione dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi delle ultime 24 ore hanno un’età compresa tra 5 mesi e 95 anni.

Lazio – Oggi 11 febbraio nel Lazio su oltre 12mila tamponi (+492) e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.261 casi positivi (+234), 31 i decessi (-20) e +2.930 i guariti.

Veneto – Sono 708 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. I dimessi/guariti sono stati 1.030.

Sicilia – Sono 760 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 26 morti. I tamponi effettuati sono stati 21.602. Continua a crescere il numero di pazienti dimessi o guariti, che oggi sono stati 1.666. Attualmente nell’isola ci sono 36.655 positivi, 932 in meno rispetto a ieri, e di questi 1.071 sono ricoverati in regime ordinario, 165 in terapia intensiva e 35.419 sono in isolamento domiciliare.