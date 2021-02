Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

I dati delle regioni di oggi, lunedì 8 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia.

Toscana

I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana sono 523. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi sull’andamento dell’epidemia. Sono 7.909 i test effettuati di cui 5.782 tamponi molecolari e 2.127 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,61% (12,1% sulle prime diagnosi)”.

“Teniamo alta l’attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Coraggio Toscana!”, conclude Giani.

Marche

Sono 171 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1306 tamponi: 669 nel percorso nuove diagnosi (di cui 119 nello screening con percorso Antigenico) e 637 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 25,6%).

Il rapporto positivi/testati è pari al 10%.

Basilicata

Sono 16 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri tre morti. Dei nuovi casi positivi, 15 riguardano residenti nella Regione, su un totale di 204 tamponi molecolari registrati ieri. Lo rende noto la task force regionale con il consueto aggiornamento. I guariti sono stati 31 da ieri.

Gli attualmente positivi sono 3.048 di cui 2965 in isolamento domiciliare, mentre sono 9.917 le persone , residenti in Basilicata, guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 332 quelle decedute.

Puglia

Sono 377 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti per Covid. Sono stati fatti 3.583 tamponi nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. Sette casi di residenti fuori Regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Dei 23 decessi 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i decessi erano stati 8. In tutto, da quando è iniziata la pandemia, i morti sono 3.422. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.378.491 test. Sono 75.760 i pazienti guariti, a più 1.335 rispetto a ieri, quando erano 74.425. Sono 50.285 i casi attualmente positivi. Ieri erano 51.266 (-981).

Sale il numero dei ricoverati: 1.614 a fronte dei 1.596 di ieri (+18).

Friuli Venezia Giulia

Sono 106 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 15 morti a cui se ne aggiungono altri 11 avvenuti a gennaio e 8 nel periodo compreso tra il primo e il 5 febbraio. Nelle ultime 24 ore i tamponi molecolari sono stati 1.850. La percentuale di positività è del 5,72% nella Regione. Restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive, pari a 63, mentre quelli in altri reparti sono 527. Nella Regione in totale i morti sono stati 2.595. I totalmente guariti sono 55.226, i clinicamente guariti salgono a 1.681, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.152.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 70.244 persone.