Covid in Penisola: un morto a Piano e 20 contagi a Sant’Agnello. Il totale sale a 549

Penisola sorrentina. Come ogni giorno facciamo il punto della situazione contagi nei 6 comuni in Penisola sorrentina con i dati aggiornati alle 23:59 di ieri 7 febbraio. Ieri giornata pesante con 37 nuovi contadi di cui 20 solo a Sant’Agnello. A Piano di Sorrento c’è stato un decesso per Covid. I guariti totali di ieri sono 30.

Riportiamo il post del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino:

Carissimi,

Mi addolora profondamente darvi la triste notizia di un altro nostro concittadino che è venuto a mancare a causa del Covid-19. Era ricoverato da settimane al Covid Hospital di Boscotrecase. Ci stringiamo forte al dolore dei familiari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato altre 4 nuove positività al Covid19 e 7 guarigioni di nostri concittadini. Mi è stata segnalata dal dirigente scolastico la positività al Covid 19 di altri due bambini della Scuola Primaria del nostro Istituto Comprensivo; si è immediatamente attivato il protocollo previsto dall UOPC dell’Asl.

Di seguito, invece, il commento del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani dopo il boom contagi nel suo comune.

Devo purtroppo comunicarvi la positivita’ al covid 19 di 20 nostri cittadini e la guarigione di 11precedentemente positivi ! Sul nostro territorio di Sant’ Agnello risultano 74 positivi al covid 19! Invito tutti alla massima attenzione e al rispetto delle norme di distanziamento visto notevole incremento dei casi !

A Massa Lubrense sei nuovi positivi: il totale sale a 120. Ecco il post del sindaco Lorenzo Balducelli. “Di seguito i dati del report del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3 Sud appena ricevuti. Oggi sono risultati positivi 6 nostri concittadini mentre 5 sono invece guariti. Sono stati eseguiti 37 tamponi molecolari risultati negativi. Attualmente i positivi al CoViD – 19 a Massa Lubrense sono 120″.

A Meta, invece, nella mattina di ieri è stato completato il secondo appuntamento con lo screening con tampone antigenico grazie ai test donati ai Comuni della penisola dalla Msc Foundation. Il sindaco Giuseppe Tito ha comunicato che sono state rilevate due positività relativamente ad una coppia convivente che sarà sottoposta nei giorni seguenti a riscontro con tampone molecolare. “Rinnoviamo – dicono gli amministratori di Meta – i ringraziamenti per la disponibilità e l’efficienza a Croce Rossa Italiana Comitato Napoli Sud, Protezione Civile e Comando Polizia Municipale di Meta, dottor Luigi Ieno, dottor Gabriele Di Filippo, Luisa Maresca e Francesco Starita”.