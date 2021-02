Penisola sorrentina. Come ogni giorno tracciamo la situazione dei contagi in Penisola sorrentina. I dati sono aggiornati alle 23:59 di ieri 4 febbraio 2021. Nella giornata di ieri, si registrano ben 33 nuovi positivi, di cui 16 solo a Piano di Sorrento. In compenso, ci sono state 10 guarigioni. Il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio della penisola sorrentina raggiunge quota 534.