Covid in Costiera: ieri 10 positivi a Ravello e un morto ad Amalfi

Costiera amalfitana. Come ogni giorno tracciamo la situazione dei contagi nei comuni della Divina con dati aggiornati alle 23:59 di ieri 18 febbraio. Ieri si sono registrati 10 nuovi contagi, tutti a Ravello, e 10 guariti. Ad Amalfi è morta una persona di 59 anni per Covid, si tratta della quindicesima in Costa d’Amalfi. Nella Divina la percentuale di letalità è salita di molto nella seconda ondata che ormai va avanti da quasi due mesi.

Furore resta al momento l’unico comune Covid-free della costiera amalfitana mentre Scala è la città con il maggior numero di casi positivi, pari a 26. Segue Tramonti con 24 casi di contagio. Il totale di positivi è di 138.