Covid in Costiera, Gerardo Russomando: “C’è carenza di tamponi”

Costiera amalfitana. Nuova riflessione di Gerardo Russomando.

Per tutto il mese di dicembre a Maiori si tifava per azzerare il numero dei positivi entro Natale. Poi sappiamo come è andata. Purtroppo, però, nessuno ha ancora chiesto scusa ed il Sindaco, dopo lo “storico” discorso in cui arrivo’ ad invitare alle delazioni anonime, non ha più parlato. Intanto, da Natale i nuovi contagi non si sono più fermati ed hanno già quasi raggiunto il numero della prima ondata, che fu di 110. Non solo. Da qualche giorno state chiuse di nuovo anche le scuole.

Ed un pezzo importante di opposizione, che nei giorni natalizi invocava, ancora più ad alta voce del Sindaco, “rispetto delle regole” e “comportamenti corretti”, ha fatto un nuovo documento in cui dicono di essere d’accordo con la decisione di chiudere le scuole perché, a loro dire, dovrebbero essere aperte “in sicurezza”. Ovviamente, non spiegano cosa vuol dire in concreto “scuole in sicurezza”, semplicemente perché non lo sanno neanche loro.

Ma, la parte più interessante del documento è quella finale dove, per ben due volte, invocano dati scientifici.

Io mi sono permesso di commentare sulla loro Pagina in questo modo: “Beh, la richiesta dei “dati scientifici” mi sembra un notevole passo avanti rispetto al clima che si respirava un mesetto fa …… di questo passo credo che fra 3/4 mesi si arriverà anche a capire che, come oggi hanno fatto ad Atrani, bisogna fare più tamponi ed isolare bene i positivi”.

Un altro lettore ha risposto al mio commento con queste parole:

“ …… forse il problema e’ la indisponibilita’ dei tamponi…”.

La mia contro risposta è stata:

“ …… se tutti capissero le cose semplici e chiare che ho scritto sopra, secondo me, si farebbe finalmente un notevole passo avanti. Poi, è ovvio, nascerà sicuramente qualche altro problema ma innanzitutto si finirà di rincorrere fantasmi e cercare inesistenti colpevoli. Invece, adesso la sensazione è che non si Voglia riconoscere l’utilità di questo metodo semplicemente per coprire tante evidenti inefficienze. So bene che per dire la verità occorre coraggio perché inevitabilmente bisogna farsi qualche nemico. Ma in frangenti come questi credo che ci sia prioritariamente un problema di coscienza”.

Nel frattempo, ormai, i numeri di Cetara sono di un’evidenza solare: da Natale non c’e’ stato alcun nuovo contagio. Perciò, il dubbio enorme sull’osservazione fatta da quel lettore mi è rimasto: sarà che per davvero il problema è la carenza dei tamponi e tutti, chi più e chi meno, provano a nasconderlo?