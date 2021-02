Covid in Costiera amalfitana , parroco positivo ad Atrani a Ravello scendono a 9 i positivi, preoccupazione a Scala

Covid in Costiera amalfitana . Allerta ad Atrani: parroco positivo. Il Covid continua a preoccupare la Costiera Amalfitana. Dopo il boom di casi registrato fra fine 2020 e l’inizio del nuovo anno, negli ultimi giorni sono fioccati i tamponi negativi. Ma restano dei campanelli d’allarme. Come ad Atrani: nella serata di martedì, infatti, è arrivata la comunicazione della positività del parroco del borgo alle porte d’Amalfi. Immediatamente sono scattate le operazioni di tracciamento dei suoi contatti diretti, come riporta La Città di Salerno Sono sei, adesso, gli attuali positivi ad Atrani dove oggi, su disposizione del sindaco Luciano De Rosa Laderchi, si terrà uno screening volontario per accertare eventuali, nuovi casi di coronavirus.