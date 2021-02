Complessivamente i contagi in costiera amalfitana, dall’inizio della pandemia, sono arrivati quasi a 1400 ed i morti sono stati finora 15.

In 3 Comuni – Cetara, Ravello e Scala – il numero dei positivi emersi ha superato il 5% della popolazione.

La nuova tabella evidenzia nella terza colonna il totale dei positivi emersi fino a Natale (prima ondata) per ogni singolo Comune.

Nelle 3 colonne successive ci sono gli ulteriori positivi da quella data fino al 12 gennaio, dal 13 gennaio al 9 febbraio e dal 10 febbraio al 24 febbraio.

In questo modo si osserva chiaramente come a Cetara, dopo la prima ondata, per ben 47 giorni non sono emersi nuovi contagi.

Stessa cosa sta accadendo a Furore. Dal 13 gennaio, e sono già 45 giorni, non ci sono nuove emersioni di positivi.

Sono due casi che meriterebbero sicuramente un approfondimento.

Provare a capirne il motivo aiuterebbe certamente a focalizzare meglio cosa fare negli altri Comuni per limitare i danni del dilagare dei contagi.

Le ultime 2 colonne riportano il totale dei positivi per ciascun Comune dall’inizio al 25 febbraio, e la relativa percentuale rispetto alla popolazione.