Covid in Campania, oggi 1.436 positivi e 38 morti. Giù i contagi ma salgono i ricoveri

Covid in Campania. Anche oggi 23 febbraio la Regione pubblica i dati aggiornati. Oggi il virus fa registrare 1.436 positivi su 15.061 tamponi effettuati, 234 in più di ieri con 3.964 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 9,53% dei test, un punto percentuale in meno di ieri quando l’indice di contagio era al 10,83%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.008 sono asintomatici e solo 100 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA