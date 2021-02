Covid, il viceminstro Sileri: “Riaprire al più presto i ristoranti anche la sera”.

“Con il progredire della vaccinazione devono, e sottolineo devono, riaprire i ristoranti anche la sera, occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus”. Lo ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri alla trasmissione I Fatti Vostri su Rai2.

“Io – ha inoltre sottolineato il viceministro – non condanno gli assembramenti mostrati in tv domenica. Vedere persone che passeggiano lungo i navigli mantenendo la distanza, con la mascherina e senza contatto fisico non ha niente di male. Anzi, hanno fatto bene a uscire con la bellissima giornata che c’era, se hanno osservato le regole”.

Il viceministro ha parlato anche delle terapie monoclonali: “Ho parlato delle cure monoclonali la prima volta nel maggio 2020, l’ho ripetuto a settembre: è un’occasione che abbiamo rischiato di perdere. Siamo in ritardo e stiamo recuperando ora grazie ad alcuni che all’interno di Aifa ne hanno compreso l’opportunità. Cerchiamo di non farci sfuggire questa occasione. È una ricerca in alcuni casi realizzata anche da scienziati italiani. Le terapie con gli anticorpi monoclonali devono andare in parallelo con i vaccini”.

Fonte La Repubblica