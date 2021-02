Covid Costiera amalfitana. Maiori e Scala salgono i contagi, la Vita in Diretta ad Atrani per il parroco col Covid REPORT

Report Covid Costiera amalfitana. Maiori e Scala salgono i contagi, la Vita in Diretta ad Atrani per il parroco col Covid. Maiori è il paese con il maggior numero di contagi al coronavirus Covid-19, ma Scala, con il boom dovuto probabilmente a una festa , dovuta a una antica tradizione contadina, ha la situazione più grave con lo 0,98 per cento dei contagiati, anche se sono 15 rispetto ai 20 di Maiori, in percentuale è il triplo. Isolato anche il sindaco Giovanni Mansi, mentre la situazione è in stasi fra Amalfi, Praiano e Positano. Agerola altri contagi , da Tramonti non si hanno ancora conferme su altri possibili contagiati.

Qui sotto la tabella elaborata da Gerardo Russomando, sempre sulla base delle comunicazioni dei COC dei vari Comuni, dove è confermata la tendenza di Cetara , un caso non solo per la provincia di Salerno e la Campania, ma nazionale che conferma la tesi che quanti più tamponi si fanno più si delimita il contagio e si contiene la diffusione della pandemia .

La vita in diretta è venuta ad Atrani per il contagio al parroco, originario di Positano, al quale van i nostri auguri di pronta guarigione, ma il contagio è esterno alla Chiesa e non ha provocato diffusione, dopo ben 200 test negativi anche Atrani va verso la strada virtuosa di Cetara.