REPORT Covid Costa d’Amalfi, variante inglese focolai a Vietri sul mare e Maiori/Minori , Positano tutti negativi i contatti . Un picco di coronavirus Covid-19 in Costiera amalfitana, questa mattina in anteprima su Positanonews il sindaco di Minori Andrea Reale ha annunciato la variante inglese anche sul nostro territorio, a dire la verità secondo gli esperti oramai è consolidata la variante rispetto alla tipologia precedente con la conseguenza di maggior rischio per la viralità del virus e misure più stringenti di quarantena, 14 giorni invece di 10.

In questo modo si spiegherebbe il boom di contagi a Vietri sul mare, il paese che fa da cerniera a Salerno con la Costiera amalfitana, ben 25 , mentre fra Maiori e Minori ben nove contagi complessivi, inseguito a un momento di convivialità. Nuovi contati ad Atrani, Cetara e Scala , che in termini percentuali rimane la cittadina più grave come contagio

IL COMUNICATO DEL SINDACO DI MINORI ANDREA REALE DELEGATO ALLA SANITA’ DEI SINDACI DELLA COSTA D’ AMALFI

“Sono state attivate le consuete procedure di tracciamento aggiornate alle ultime disposizioni ministeriali in tema di varianti – come specifica, confermando le anticipazioni di Positanonews con un comunicato, il sindaco di Minori e delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Andrea Reale – È il momento di porre particolare attenzione e responsabilità seguendo con scrupolo le regole anticontagio – spiega -. Siamo in zona arancione e molte attività sono chiuse o fortemente limitate, organizzare momenti conviviali in famiglia potrebbe essere pericoloso per la comunità tutta”.

LA BUONA NOTIZIA A POSITANO

La buona notizia è che a Positano tutti i contatti con gli ultimi due contagi, gli unici rimasti positivi, entrambi legati al contatto con un ragioniere di una boutique, sono risultati negativi, sempre da un laboratorio privato . Quindi bisogna aspettare la prossima settimana e , se tutto va bene, Positano, come Furore, potrebbe essere Covid free, ma la variante inglese è in agguato, non solo in Campania ma oramai è la forma più diffusa in Italia, con la sua virulenza. . Forza che ce la faremo.