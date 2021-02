COVID: Come vivono gli adolescenti la pandemia? Progetto Alternanza Scuola-Lavoro Positanonews con il Liceo Marone

Meta ( Napoli ) . Al giorno d’oggi coloro che hanno più difficoltà a vivere la pandemia sono gli adolescenti perché da un giorno all’altro hanno visto sfumare i loro sogni ed è stato sottratto loro la gioventù che da sempre costituisce i ricordi più belli della vita di una persona.

Alcuni studi hanno rivelato che il lockdown ha creato grandi problemi ai ragazzi a livello salutare e psicologico come disturbi d’ansia,attacchi di panico e depressione.La maggior parte degli adolescenti ha cambiato le proprie abitudini,per esempio quasi 8 ragazzi su 10 dichiarano di aver cambiato gli orari in cui si svegliano e in cui vanno a dormire,il 49% afferma di aver disturbi notturni e di essere stanco al risveglio e il 46% ha difficoltà ad addormentarsi.Alcuni hanno subito dei disturbi alimentari,infatti prima seguivano un sano regime alimentare,invece adesso hanno iniziato a commettere qualche sgarro di troppo.

In questa pandemia ciò che ha salvato molti ragazzi è stata la tecnologia perché i vari social network sono stati l’unico mezzo per poter rimanere in contatto con gli amici.La tecnologia ha permesso anche di continuare con l’istruzione attraverso la DAD,ma si sono creati anche numerosi inconvenienti.L’essere sempre online ha portato problemi salutari come nervosismo,stanchezza e problemi alla vista.Numerosi studenti hanno sofferto il grande carico di studio dato dalla DAD e per questo motivo hanno organizzato numerose proteste per ritornare a scuola in presenza.

Soprattutto coloro che stanno avendo più difficoltà in questo lockdown sono i maturandi perché a differenza degli altri anni non hanno certezze su come sarà lo svolgimento dell’esame e sono più incerti sul loro futuro.

Infatti noi di quinta avremmo potuto partecipare agli orientamenti delle varie università il che ci avrebbe aiutato a scegliere il percorso di studi più consono alle nostre inclinazioni ed aspirazione. I dubbi che in tanti abbiamo generano una confusione che, con l’Esame di Stato ormai alle porte, non ci fa avere ben chiare quali potrebbero essere le migliori opportunità per il nostro futuro.

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro Positanonews

Lucia Russo,Rebecca Palumbo e Barbara Massa